У 8 областях України оголосили штормове попередження

У восьми областях України 28 грудня очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

"У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с", - йдеться у повідомленні.

У ДержНС закликають громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. "Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - наголошується у повідомленні.