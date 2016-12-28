У Чехії створять агентство боротьби з фейками

При уряді Чехії буде створено управління по боротьбі з фейковими новинами.

Про це інформує The Guardian.

Влада країни побоюється, що поширення недостовірної інформації в інтернеті може вплинути на результат парламентських виборів, які пройдуть в жовтні 2017 року.

У чеському уряді заявляють, що в країні діють десятки сайтів, що поширюють фейкові новини і конспірологічні теорії. За припущенням влади, ці сайти пов'язані з Кремлем, хоча у Чехії визнають, що довести цей зв'язок непросто.

Управління по боротьбі з фейковими новинами стане частиною відкритого нещодавно Центру по боротьбі з тероризмом і гібридними загрозами. Він почне роботу 1 січня, його штат складе 20 осіб.