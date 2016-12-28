У Дніпрі відкрили рекордну кількість ялинок

Під час новорічних свят у Дніпрі працюватимуть більше 30 ялинок.

Про це повідомив начальник управління культури та мистецтв Дніпровської міської ради Євген Хорошилов, передає УНН.

Вже відкриті всі ялинки міста. Нагадаємо, торік у Дніпрі було близько 10 святкових майданчиків з ялинками.

Головною святкової позицією залишається площа Героїв Майдану. Там відбудеться велика програма на новорічну ніч. Заходи у центрі Дніпра відбуватимуться до 22 січня щодня. Організатори збираються охопити близько 100 тис. мешканців.

Транспорт у місті під час свят працюватиме у стабільному режимі.