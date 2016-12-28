У Франції затримали підозрюваного у підготовці теракту

На південно-заході Франції поліція затримала трьох чоловіків, одного з них підозрюють у плануванні теракту напередодні Нового року, повідомляє Le Figaro.

Повідомляється, що внаслідок двох окремих рейдів поліції неподалік Тулузи загалом були затримані троє чоловіків.

Чоловік, затриманий в Кюньо, на захід від Тулузи, "підозрюється у підготовці теракту 31 грудня", йдеться у повідомленні.

Внаслідок ще одного рейду були затримані двоє чоловіків, які перебувають в країні нелегально.

Одного з них підозрюють у підготовці нападу на поліцейську дільницю.

Джерела в суді підтвердили факт затримання і наголосили, що йдеться про два окремих випадки.