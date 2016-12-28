У Херсоні відкрили футбольне поле зі штучним покриттям за 6,6 млн грн

Сьогодні, 28 грудня, на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Освіта» в Таврійському мікрорайоні міста відбулось відкриття реконструйованого футбольного поля зі штучним покриттям.

На відкриття поля завітали багато гостей: тренери школи, вихованці, представники міської і обласної влади. Усі вітали Херсон з першим великим футбольним полем зі штучним покриттям, на якому діти зможуть займатися цілорічно.

«Сьогодні футбольне свято об’єднало усіх нас і силами федерації, наших парламентарів, депутатів і адміністрації вдалось реконструювати це поле, яке є одним з найкращих на півдні України», – зазначив голова ОДА Андрій Гордєєв.

Під час відкриття футбольного поля від голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва вихованці комплексної ДЮСШ вручили 200 футбольних м’ячів учням 1-2 класів шкіл м. Херсона.

Вартість реконструкції об’єкта становить 7560,7 тис. грн. Реальні затрати склали 6612,4 тис. грн. Фінансування робіт по об’єкту здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 5951,135 тис. грн. і коштів місцевого бюджету в сумі 664,5 тис. грн.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора