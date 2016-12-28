У Києві покажуть ранню копію відомого твору Ієроніма Босха

30 грудня в Музеї Ханенків відбудеться відкриття виставки, присвяченої пам’яті одного із найбільш відомих і загадкових майстрів Північного Відродження, нідерландського художника Ієроніма Босха, 500-річчя від дня смерті якого найвідоміші музеї світу відзначають протягом 2016 року.

Про це повідомляє artukraine.com.ua.

Експозиція ознайомить глядачів з унікальною копією знаменитого триптиху Ієроніма Босха «Спокуса Святого Антонія», яка є однією з найбільш ранніх і відноситься до початку 16 століття. Цей твір, придбаний Богданом Ханенком у Мюнхені, сьогодні прикрашає збірку Музею Ханенків. Інших творів Босха або копій з його картин в українських музеях немає.

Уперше в музейній практиці живописна робота буде презентована у процесі реставрації. Глядачі отримають рідкісну можливість побачити вже відкриті фрагменти триптиху, порівняти сьогоднішній стан твору з тим яскравим авторським живописом, що поступово відкривається з-під столітніх забруднень, записів та нашарувань старого лаку. Такий показ надає додаткову можливість наочно показати не лише усю складність роботи українських реставраторів, а й цікаві технологічні особливості живопису 16 ст. Після закриття виставки реставрацію триптиху у майстернях Національного науково-дослідного реставраційного центру України буде продовжено.

На виставці також експонуватиметься низка гравюр 16-18 століть з колекції Музею Ханенків, які за образним ладом та тематикою пов’язані зі спадщиною Босха. Ця частина експозиції сприятиме розумінню того величезного впливу, який творчість цього видатного митця справила на художню культуру прийдешніх поколінь.