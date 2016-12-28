У Львові школярам зменшили зимові канікули

Замість 23 січня учні вийдуть на навчання 16-го. Рекомендації щодо мінус одного тижня вакацій освітнім закладам надало управління освіти Львівської міської ради, щоби надолужити згаяний під час карантину навчальний час.

Варто нагадати, що через перевищення епідпорогу захворюваності на грип львівські учні від 20 грудня не відвідують шкіл. Спочатку ішлося про 4 дні карантину (плюс 2 вихідні), згодом – про ще один «грипозний тиждень» – до 30 грудня.

В управлінні освіти додають: рішення щодо скорочення на 7 днів канікул не є обов'язковим, отож керівники навчальних закладів мають право самостійно вирішувати, коли розпочинати друге півріччя.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів