У Норвегії з 2017 року церкву відокремлять від держави

1 січня 2017 року Церква Норвегії і норвезький уряд офіційно розділяться після майже 500 років спільного існування, повідомляє The Local.

Із початку наступного року Норвегія офіційно завершить процесс розділення церкви і держави, який був запущений парламентом вісім років тому.

1250 священиків і єпископів скандинавської країни більше не будуть вважатися державними чиновниками, які призначаються королем. Крім того, Церква Норвегії більше не буде державним органом.

"Перед нами стоять найбільші організаційні зміни в церкві з часів Реформації. Зміни дозволять створити чіткий поділ між церквою і державою", - сказав голова Національної ради Церкви Йенс-Петер Йонсен.

Втім, частина норвежців вважає, що розділення церкви і держави не настільки очевидне.

"Ми не отримаємо реального розмежування. Парламент цього разу пройшов частину шляху, але не досить далеко", - сказала Крістін Майл, генеральний секретар Норвезької гуманістичної асоціації.

Майл та інші вказують на одне конкретне формулювання, яке дозволило досягти компромісу у парламенті вісім років тому під час внесення поправки до Конституції: "Норвезька національна церква".

Із документу вилучили слова "Євангелічно-Лютеранська релігія залишиться державною релігією країни". Замість них з'явилося речення "Церква Норвегії, Євангелічно-Лютеранська Церква, залишиться національною церквою Норвегії і буде підтримуватися державою".

"Доки в Конституції написано, що Церква Норвегії є норвезькою національною церквою, і що вона має підтримуватися державою, у нас ще є державна церква", - сказала Майл.

Стаття 2 розділу А Конституції Норвегії гарантує кожному громадянину країни право на свободу віросповідання. В той же час ця ж стаття вказує, що євангельське лютеранство є державною релігією Норвегії.

За законом, король Норвегії і щонайменше половина міністрів повинні сповідувати лютеранство.

За офіційною статистикою, 82,7% населення належать до державної Церкви Норвегії. Проте, лише близько 2% населення регулярно відвідують церкву.