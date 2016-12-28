У Румунії коаліція висунула нового кандидата на посаду прем'єра

Правляча в Румунії парламентська коаліція, до складу якої входять Соціал-демократична партія і Альянс лібералів та демократів, висунула кандидатом у прем'єр-міністри Соріна Гріндяну.

Кандидатуру Гріндяну висунули замість кандидатури Севіль Шайдех, яка була відхилена раніше президентом Клаусом Йоханнісом, повідомляє Укрінформ.

"На засіданні виконкому Національної ради Соціал-демократичної партії ми довго обговорювали ситуацію, що склалася після відмови президента призначити кандидатом у прем'єри Севіль Шайдех. Дуже багато хто наполягав на початку процедури імпічменту президента, однак з усією відповідальністю хочу заявити, що ми проти політичних потрясінь і діємо виключно в інтересах громадян. Тому ухвалили рішення запропонувати президенту висунути кандидатом у прем'єри Соріна Гріндяну", - заявив лідер соціал-демократів, голова Палати депутатів румунського парламенту Лівіу Драгня.

Він зазначив, що це остання пропозиція кандидатури на посаду глави уряду, і якщо президент відмовиться призначити Гріндяну, то соціал-демократи не виключають ініціювання процедури імпічменту глави держави.

Раніше коаліція висунула кандидатом у прем'єри Севіль Шайдех, однак президент Клаус Йоханнис відмовився призначити її на посаду прем'єра.

Таким чином, якщо президент схвалить кандидатуру парламентської коаліції, Соріну Гріндяну буде доручено сформувати номінальний склад уряду.

Соріну Гріндяну 43 роки. Він закінчив математичний факультет (відділення інформатики) університету в місті Тімішоара. Стажувався в Німеччині, Великій Британії та Португалії. З 2008 по 2016 роки працював заступником мера міста Тімішоара. У 2016 році був обраний депутатом парламенту Румунії від Соціал-демократичної партії.