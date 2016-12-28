У Румунії стався землетрус, поштовхи відчули в Україні

На території Румунії стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи від нього відчули і в Україні.

Як повідомила Геологічна служба США, епіцентр землетрусу з знаходився в 7 км на захід від села Нережу-Мік румунської області Вранча.

Фото USGS

Вогнище землетрусу знаходилося на глибині 81 км.

За інформацією видання Думская близько 1:20 години ночі за київським часом жителі Одеської області відчули кілька підземних поштовхів інтенсивністю приблизно 3-4 бали.

За інформацією УНІАН незначні підземні поштовхи відчули мешканці не лише Одеси, а й Кривого Рогу, Києва та інших міст.