Українцям спростили процедуру перепланування житла

Власникам житла не потрібно отримувати дозвіл на виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну, це також стосується наймачиві гуртожитків за погодженням із власником.

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко зазначив, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію також не потребується.

За його словами, таким чином Уряд спростив Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.