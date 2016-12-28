Українець Василь Іванчук став чемпіоном зі швидких шахів

Український шахіст Василь Іванчук став чемпіоном зі швидких шахів.

Про це повідомляє журналіст Євген Кузьменко у Facebook.

Перед останнім туром на чемпіонаті світу зі швидких шахів в Досі в п'яти гросмейстерів було по 10 очок.

Іванчук завершив турнір перемогою і за додатковими коефіцієнтами виграв, обійшовши в тому числі чемпіона світу Магнуса Карлсена. Вчора Іванчук його обіграв.

В активі Іванчука 11 очок після 15-ти матчів, така ж кількість очок в росіянина Олександра Грищука і Карлсена, які фінішували на другому і третьому місці, відповідно.

Нагадаємо, що сьогодні українка Ганна Музичук виграла чемпіонат світу зі швидких шахів у дисципліні рапід.