Історія свободи — це історія спротиву.
Вудро Вільсон, 28-й президент США

"Укрзалізниця" отримала 16 млрд грн на першочергові інвестиції, - Омелян

28 грудня, 2016 - 15:08
Фото Руслана Канюки, "День"

ПАТ "Укрзалізниця" зможе здійснити першочергові капітальні інвестиції на суму 16 млрд грн з 1 січня наступного року, не чекаючи на затвердження фінансового плану.

Про це у Фейсбуці написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи постанову Кабміну, ухвалену на сьогоднішньому засіданні.

"Схвалено постанову, згідно з якою Укрзалізниці дозволено здійснювати витрати на першочергові напрямки плану капітальних інвестицій у 2017 році в розмірі 16 млрд грн з 1 січня наступного року, не очікуючи затвердження фінплану", - зазначив Омелян.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...