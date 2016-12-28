"Укрзалізниця" отримала 16 млрд грн на першочергові інвестиції, - Омелян

ПАТ "Укрзалізниця" зможе здійснити першочергові капітальні інвестиції на суму 16 млрд грн з 1 січня наступного року, не чекаючи на затвердження фінансового плану.

Про це у Фейсбуці написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи постанову Кабміну, ухвалену на сьогоднішньому засіданні.

"Схвалено постанову, згідно з якою Укрзалізниці дозволено здійснювати витрати на першочергові напрямки плану капітальних інвестицій у 2017 році в розмірі 16 млрд грн з 1 січня наступного року, не очікуючи затвердження фінплану", - зазначив Омелян.