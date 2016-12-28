"Укрзалізниця" планує здійснювати міжнародні поромні перевезення

"Укрзалізниця" вивчає можливості роботи поромів Герої Шипки і Герої Плевни на міжнародних поромних лініях.

Про це заявив глава компанії Войцех Балчун, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що ці пороми не знаходяться на балансі "Укрзалізниці": формально вони - на балансі Фонду держмайна України та знаходяться у господарському віданні УЗ.

Балчун підтвердив, що один з поромів зараз - на ремонті, його отримання після ремонту очікується в кінці січня - початку лютого 2017 року. Тим часом ведуться переговори, як краще його використовувати.

"Потенціал у перевезеннях є – ми володіємо такою інформацією від клієнтів. Але у нас повноважень щодо того, щоб бути морським перевізником, - немає. "Укрзалізниця" - це залізничний, а не морський перевізник, і ми шукаємо рішення. Зокрема, ми обговорювали це питання під час дискусій з керівником Грузинської залізниці", - сказав він, при цьому додавши, що "Укрзалізниця" аналізує всі можливі сценарії.

Рік тому тодішній глава "Укрзалізниці" Олександр Завгородній повідомляв, що компанія отримала на баланс пороми Герої Шипки і Герої Плевни, що знаходяться в оренді судноплавної компанії "Укрферрі" (Одеса).

Балчун зазначав, що один з двох зазначених залізничних поромів може почати роботу вже в січні 2017 року. До цього член правління "Укрзалізниці" Марек Злосний повідомляв про намір до початку 2017 року випустити на лінію Одеса - Грузія зазначені пороми після ремонтних робіт.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" може отримати від ЄІБ 300 млн євро.