Уряд ухвалив статут суспільного мовлення

Сьогодні, 28 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив статут суспільного мовлення. Про це повідомили в прес-службі МІП.

Сьогодні, 28 грудня, під час засідання Кабінету Міністрів України Міністерство інформаційної політики України винесло на розгляд проект постанови: “Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

“Для успішного створення Національного суспільного телебачення і радіомовлення в Україні затвердження статуту мовника є необхідною умовою. Із цією метою, Держкомтелерадіо розробило відповідний проект статуту. Сьогодні є єдиний шанс затвердити Статут НСТУ для того, щоб у січні 2017 року зареєструвати юридичну особу ПАТ НСТУ”, — повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

Уряд підтримав проект статуту ПАТ НСТУ одноголосно.

Проект статуту було погоджено з МІП, Нацрадою України з питань телебачення і радіомовлення, Комісією з цінних паперів, Фондом держмайна, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.

Нагадаємо, Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом неодноразово відзначалася потреба врегулювати питання, які можуть стати перешкодою на шляху до реформи Суспільного мовлення України.

Глава уряду доручив міністру інформаційної політики України Ю.Стецю виявити та попередити подібні загрози.