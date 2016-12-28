В Україні із 2017 року офіційно запрацюють капелани

Із 2017 року у Збройних силах України запрацює капеланська служба.

Про це в середу під час підсумкового брифінгу заявив керівник робочої групи №1 підкомітету № 5 Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних Сил України генерал-майор Микола Садовський, повідомляє Укрінформ.

«В другому півріччі цього року активно виконувалась робота по запровадженню в ЗСУ служби духовного капеланства. Були перероблені нормативно-правові акти, які не відповідали сьогоденню», - сказав Садовський.

За його словами, служба буде запроваджена в 2 етапи.

«Перший етап - це бойові частини, які виконують обов'язки в зоні АТО, та другий етап - частини, які виконують своє завдання в тилу», - сказав генерал-майор.

Напомним, что за день бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО.