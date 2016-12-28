В Україні презентували Дорожню карту розробки стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу

Сьогодні, 28 грудня, під час засідання Кабінету Міністрів України члени Уряду одноголосно підтримали Дорожню карту розробки стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу, розроблену Міністерством інформаційної політики України. Про це повідомили у прес-службі МІНУ.

Радник Міністра з питань інформаційної реінтеграції Донбасу Дмитро Ткаченко, який працював над документом, обгрунтував: “Українські громадяни на непідконтрольних територіях Сходу живуть в агресивному ізольованому інформаційному просторі та мають обмежений доступ до альтернативної інформації. Режими “ДНР/ЛНР” під російським кураторством встановили справжню монополію на правду”.

Під час презентації документу заступник Міністра інформаційної політики України Артем Біденко зазначив, що відповідь на такий виклик потребує двох важливих кроків: нейтралізації впливу мовлення з непідконтрольних територій і створення ефективної системи державної комунікації з жителями Донбасу - комунікації, яка б сприяла подоланню дистанції між ними та Україною.

У відомстві зауважили, що документ базується на проекті від експертної групи при МІП, яка працювала над документом протягом 2016 року та на дослідженні - Комунікаційній стратегії сприяння деокупації та реінтеграції Донбасу, яку підготував аналітичний центр “Фабрика думки “Донбас”.