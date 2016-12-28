Валерія Лютого призначили на посаду керівника ГУНП у Черкаській області

Попри численні мітинги черкаських активістів проти призначення начальником Головного управління національної поліції в Черкаській області Валерія Лютого, колишнього очільника поліції Кривого Рогу, призначення таки відбулося. 28 грудня Валерій Лютий під час прес-конференції розповів про свої наміри працювати на займаній посаді та пообіцяв не залишити поза увагою жодне кримінальне провадження.

За словами нового очільника ГУНП, перший робочий день на новій посаді розпочався у суботу, 24 грудня, з робочої поїздки до міста Умань Черкаської області. Він заявив, що готовий спілкуватися із громадою міста, звітуватиметься про проведену роботу. «Якщо більша частина громадськості вирішила перевірити, яким я буду керівником за певний термін, то я згодний звітувати, хай мене контролюють»,- запевнив В. Лютий.

Також новопризначений керівник запевнив, що насамперед працюватиме над суворим дотриманням законності, профілактикою злочинів, оскільки за його словами, в цьому році по Черкаській області зареєстровано на 17% правопорушень більше, ніж у минулому році.

Крім того В. Лютий зауважив, що в управлінні бракує кадрів. «Сьогодні стоїть завдання доукомплектувати особовим складом. Особовий склад управління національної поліції по області складає 2555 співробітників, серед них 100 співробітників державної служби, решта – атестовані поліцейські. Але існує 25% не доукомплектування кадрами. Зокрема це стосується райвідділів поліції»,- зауважив В. Лютий.

Додамо, що перед приміщенням ГУНП у Черкаській області активісти, які протестують проти призначення Валерія Лютого, виставили ялинку з написом «Лютий геть». Такі ж заклики приклеїли й на вхідних дверях до управління.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси, фото автора