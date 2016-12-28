Вчора бойовики 8 разів обстріляли ЗСУ поблизу Світлодарська

Учора на Світлодарській дузі в районі Луганського окупанти 8 разів обстрілювали позиції сил АТО

Про це заявив прес-офіцер сектору "Донецьк" у зоні АТО Іван Кривий в ефірі телеканалу "112", повідомляє Еспресо.TV.

"Загалом учора на Світлодарській дузі в районі Луганського окупанти 8 разів обстрілювали позиції сил АТО. Збройні сили жодного разу вогонь у відповідь не відкривали", - каже Кривий.

За його словами, гаряче також було біля Авдіївки.

Проте після опівночі жодного обстрілу в Донецькому напрямку не було.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 44 рази.