Влада контролюватиме підвищення мінімалки, - Рева

Влада жорстко контролюватиме дотримання законодавства щодо підвищення мінімальної заробітної плати українців до 3 200 грн в 2017 році.

Про це сказав журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Укрінформ.

"Ми на селекторній нараді уточнимо всі положення, будуть надані відповідні повноваження виконавчим органам обласних центрів і територіальних громад по контролю за тим, щоб заробітна плата виплачувалась у повному обсязі у визначених законом розмірах. І перше право перевіряти дотримання законодавства буде поширюватися в том числі на фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю", - сказав Рева.

Він закликав дослухатися до слів прем’єр-міністра, до того, що каже уряд, і підвищити мінімальну заробітну плату усім, хто працює, адже потрібно поважати власних людей та оцінювати їхню працю гідним чином.

"Той, хто нас не почує, ми, звичайно, будемо вживати передбачені законом заходи, щоб усі відчували свою особисту відповідальність за забезпечення достойної оплати праці українців", - наголосив урядовець.

Рева запевнив: коштів точно вистачить для того, аби забезпечити збільшення мінімальної зарплати у бюджетній сфері. "На підприємствах великих проблем немає. Нам необхідно посилити контроль за тією частині економіки, яка працює по спрощеній системі", - додав він.