Виявлено другу чорну скриньку з російського Ту-154

Другий бортовий самописець літака Ту-154 піднято з дна Чорного моря.

Про це з посиланням на прес-службу міноборони РФ передає УНН.

"Менше ніж півгодини тому виявлений і піднятий з дна другий бортовий самописець літака Ту-154", - йдеться в повідомленні.

Дані чорних скриньок допоможуть фахівцям встановити причини трагедії. Наразі основні версії, які розглядає ФСБ РФ - це несправність літака, потрапляння стороннього предмета в двигун, помилка пілота і неякісне паливо. Ознак теракту спецслужби поки не виявили.

Нагадаємо, що вчора першу чорну скриньку Ту-154 піднято на поверхню.