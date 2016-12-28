За день бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО

У зоні проведення АТО станом на 18 годину відбулося 22 обстріли.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар’їнку", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Зайцевого та Новоселівки Другої.

"На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське та Малинове", - зазначили в штабі АТО.