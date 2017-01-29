Аваков заявив, що більше мільйона українців володіють зброєю

За підсумками 2016 року, згідно бази даних, на обліку органів Національної Поліції України в країні 878 739 власників вогнепальної зброї.

Про це написав на сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"За 2016 рік зростання склало 10 158 осіб", - повідомив міністр.

Він уточнив, що всі ці люди мають у власності та особистому користуванні: 763 725 одиниць мисливської зброї (+9 415 за 2016 рік); 144 770 одиниць мисливської нарізної зброї (+ 6 526); 5 014 одиниць мисливської комбінованої зброї (+ 118).

"Якщо до цього додати 189 643 людей, що мають на руках 194 845 одиниць спеціальних гумострілів, пневматики та інших спецзасобів несмертельної дії, маємо більше мільйона цивільних осіб, які володіють зброєю в Україні", - написав Аваков.

Міністр зауважив, що, на його думку, доступ до автоматичної нарізної, вогнепальної зброї повинен бути тільки у державних структур.

"Доступ приватних осіб до такої зброї повинен бути заборонений", - наголосив Аваков.