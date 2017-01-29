Авдіївку штурмували дві групи бойовиків, - Міноборони

Штурм Авдіївки, який відбувся сьогодні вранці, здійснили дві групи бойовиків по 25-30 осіб кожна.

Про це сьогодні, 29 січня, заявив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час спілкування з пораненими військовослужбовцями у львівському військовому шпиталі, повідомляє прес-служба МОУ.

"Сьогодні є серйозне загострення в районі Авдіївки: вранці терористичні угруповання почали обстріл, а потім дві групи ворога по 25-30 чоловік кожна почали штурм наших позицій. На одній з позицій це просування було зупинене військовослужбовцями Збройних сил, а на другій наші військовослужбовці перейшли в наступ та зайняли важливий пост, що має стратегічне значення", - зазначив міністр оборони.

За його словами, ситуація в районі проведення АТО складна, але контрольована.