Еро розкритикував антиміграційний указ Трампа

Побоювання через терористичні атаки не є достатнім для того, щоб позбавляти притулку біженців.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро на спільній конференції з німецьким колегою Зігмаром Габріелем, передає Le Figaro.

"Прийом біженців є обов'язком і проявом солідарності. У тероризму немає національності. Дискримінація - не відповідь", - сказав Еро.

"У нас є міжнародні зобов'язання, які ми підписали. Прийом біженців, які тікають від війни, біжать від гноблення – це частина наших зобов'язань", – наголосив міністр.

Нагадаємо, що Канада готова приймати біженців.