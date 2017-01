Канада готова приймати біженців, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо звернувся до біженців і запросив їх до Канади після того, як президент США Дональда Трамп ухвалив указ про заборону приймати мігрантів з низки мусульманських країн.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Тим, хто рятується від переслідувань, терору і війни: канадці приймуть вас, не зважаючи на вашу віру. В різноманітності наша сила", - написав канадський прем’єр.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 січня 2017 р.