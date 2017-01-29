Війну ідей так само не можна виграти без книг, як морську війну – без кораблів
Франклін Рузвельт, американський політичний і державний діяч, 32-ий президент США

Канада готова приймати біженців, - Трюдо

29 січня, 2017 - 17:30
Фото Reuters

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо звернувся до біженців і запросив їх до Канади після того, як президент США Дональда Трамп ухвалив указ про заборону приймати мігрантів з низки мусульманських країн.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Тим, хто рятується від переслідувань, терору і війни: канадці приймуть вас, не зважаючи на вашу віру. В різноманітності наша сила", - написав канадський прем’єр.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...