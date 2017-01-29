Коболєв заявив, що ЄС має заблокувати будівництво "Північний потік-2"

Європейський союз повинен заблокувати проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який дасть Кремлю геополітичні та фінансові важелі впливу на Німеччину, Польщу і Словаччину.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

"Ми закликаємо наших європейських партнерів спробувати подивитися не на безпосередні наслідки, а на один крок вперед, що станеться трохи пізніше, після того, як Nord Stream-2 буде запущений", - сказав Коболєв.

За його словами, річна потужність планованого підводного газопроводу, яка становить 55 мільярдів кубометрів, призведе до еквівалентного падіння обсягів газу, які зараз перекачуються через Україну і Польщу, і повністю вб'є цей маршрут поставок.

"Я не думаю, що це має хоч щось спільне з диверсифікацією або підвищенням надійності поставок. Це означає збільшення домінуючого положення "Газпрому" в цій частині Європи", - сказав Коболєв.

За його словами, Україна залишається одним з найбільш послідовних противників "Північного потоку-2".

Коболєв сказав, що європейські країни повинні бути більш обережними в своїх рішеннях, що ведуть до посилення їх залежності від Росії.