Луценко розкрив нові подробиці трагедії у Княжичах

Першим стрілянину в ході подій в Княжичах на Київщині, в результаті чого загинули п'ять правоохоронців, відкрив співробітник Держслужби охорони, вистріливши в повітря

Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко, передає Еспресо.

"По тому, що ми бачимо на відео, першим вистрілив співробітник Держслужби охорони, який знаходився за кам'яною стіною від майбутнього місця перестрілки", - сказав Луценко.

За його словами, співробітник Держслужби охорони вистрілив в повітря, після чого почалася перестрілка між співробітниками правоохоронних органів.

Також Луценко додав, що є ймовірність того, що будинок в Княжичах, який намагалися пограбувати злочинці, міг бути пограбований повторно - співробітники Держслужби охорони могли винести з нього елітний алкоголь.

Нагадаємо, що 8 осіб звільнено з Нацполії через стрілянину в Княжичах.