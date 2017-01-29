Омелян: Корупційні схеми у транспортній галузі України мають місце

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що корупційні схеми у транспортній галузі України мають місце, але не у Міністерстві інфраструктури, передає "112 Україна".

"Ці потоки (корупційні, - ред.) мають місце, але потоки мають місце на державних підприємствах. Безумовно, є спроби підірвати міністерство з середини. До прикладу, ситуація з моїм секретарем, кандидатура якого була нав’язана, не зрозуміла поведінка деяких моїх заступників, але це нормальний процес, коли ми робимо реформу", - зазначив він.

За словами Омеляна, у 2015 році роль міністерства з впливу на державні підприємства транспортної галузі була максимально нівельована, тому роль міністра нині є більш обмеженою.