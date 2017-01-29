Шульца обрали кандидатом у канцлери ФРН

Правління Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в неділю офіційно вирішило висунути єдиним кандидатом на пост федерального канцлера на майбутніх виборах Мартіна Шульца, який прийняв цю пропозицію.

Про це сам політик написав у своєму Twitter.

«Дивне почуття: Щойно я був висунутий виконавчим комітетом моєї партії в якості кандидата в канцлери. Я покірний і вдячний», - написав він.

Ein irres Gefühl: Gerade bin ich vom Vorstand meiner Partei zum Kanzlerkandidaten nominiert worden. Ich bin demütig und dankbar.

— Martin Schulz (@MartinSchulz) 29 січня 2017 р.

За кандидатуру колишнього президента Європарламенту проголосували одноголосно. Шульц також висунутий на посаду голови СДПН замість колишнього партійного голови - віце-канцлера і ось уже 2 дні як міністра закордонних справ ФРН Зігмара Габріеля.