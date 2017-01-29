У аеропортах США протестують проти антиміграційного указу Трампа

Тисячі людей протестують у американських аеропортах проти указу президента Трампа, який обмежив в'їзд до країни громадянам деяких мусульманських країн.

За підрахунками, в аеропортах і транзитних зонах досі утримують від 100 до 200 людей, хоча більшість з них мають американські візи, передає ВВС-Україна.

Раніше Міністерство національної безпеки США заявило, що підкориться розпорядженню суду, яке тимчасово забороняє висилати з США іммігрантів з семи мусульманських країн. Однак указ президента Дональда Трампа, який забороняє їм в'їзд до країни, залишається в силі.

Рішення стосується громадян Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

Трамп, захищаючи свою позицію, у неділю написав у Twitter: "Нашій країні потрібні міцні кордони і радикальні перевірки. НЕГАЙНО".

Раніше в суботу, на тлі протестів і судових позовів, він сказав журналістам, що його указ "працює дуже гарно. Це видно в аеропортах, у всіх місцях".

Нагадаємо, що Еро розкритикував антиміграційний указ Трампа.