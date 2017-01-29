Війну ідей так само не можна виграти без книг, як морську війну – без кораблів
Франклін Рузвельт, американський політичний і державний діяч, 32-ий президент США

У Києві перепоховали поета Олександра Олеся

29 січня, 2017 - 16:23
Фото АПУ

У Києві відбулося перепоховання праху українського письменника та поета Олександра Олеся та його дружини Віри, які були перевезені до Києва з Чехії після ексгумації.

Панахида-прощання та перепоховання відбулися на Лук'янівському кладовищі.

Участь у панахиді взяли президент Петро Порошенко разом з дружиною, повідомляє прес-служба глави держави. 

"У своїх творах поет не раз доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети, не раз призводили в історії України до трагічних наслідків", - зазначив Порошенко.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...