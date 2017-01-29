У Києві пройшла смолоскипна хода до Дня пам'яті героїв Крут

У Києві в неділю, 29 січня, пройшла смолоскипна хода до Дня пам'яті героїв Крут, яка почалася на Арсенальній площі о 18:00.

Про це повідомляє ВО Свобода на своїй сторінці в Facebook.

Учасники пройшли до Аскольдової могили, де вшанували пам'ять загиблих.

Активісти тримали в руках прапори України та емблеми націоналістичних організацій. Вони також скандували патріотичні гасла.

Перед початком ходи відбулася історична реконструкція бою військ УНР проти більшовиків на заводі Арсенал.

Смолоскипна хода закінчилася молебнем біля Аскольдової могили, повідомляє Укрінформ.

Учасники акції, присвяченої вшануванню пам'яті Героїв Крут, дійшли до Аскольдової могили і провели поминальний молебень за загиблими воїнами УНР.

Акція пройшла без провокацій.