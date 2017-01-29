У Львові відтворили бій під Крутами

Сьогодні, 29 січня, в 99-ту річницю бою під Крутами у Львові відбулася реконструкція цих подій. Організаторами цього було ГО "Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять" та Львівська облдержадміністрація.

Усі події театралізованого військово-історичного дійства "Бій за станцію Крути" розгорнулись у сквері навпроти ЛОДА. Реконсруктори були поділені на червоногвардійців та курсантів "Вільного козацтва" і вояків УНР. Під розповідь ведучого глядачам було детально відтворено усі події, які розгорнулися під Крутами.

Після закінчення бою реконсруктори дали потрійну сальву вшановуючи усіх воїнів, що загинули в боротьбі за Україну.

Довідка.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути та села Пам`ятне. Загон із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків, протистояв 4-тисячному підрозділу російської Червоної гвардії. Цей бій тривав 5 годин.

Курсанти, які були маже дітьми, призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Втрати українських військ під Крутами оцінюються в 70-100 загиблих, за сучасними підрахунками. Серед них – 37-39 убитих в бою та розстріляних студентів і гімназистів. На сьогодні відомі прізвища 20 з них.

При цьому втрати радянських військ під Крутами були значними, досягали лише вбитими 300 солдатів. Завдяки цьому радянське військо втратило боєздатність на чотири дні.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора