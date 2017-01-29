У Маневичах на Волині сільські медики протестують проти скорочення

Кілька десятків працівників сільських фельдшерсько-акушерських пунктів після наради у головного лікаря Маневицької райлікарні прийшли з протестом до районної держадміністрації. На нараді їм повідомили про близьке скорочення десяти відсотків робочих місць. Голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк, хоча наразі перебуває у відпустці, пояснив «Дню» ситуацію. За його словами, район отримує медичну субвенцію, але все одно на утримання медицини не вистачає шести мільйонів гривень. Тому скорочення передбачувані і закономірні. Певну суму коштів має виділити районний бюджет, але цього все одно буде недостатньо.

Звісно, залишатися нині без медика на селі – тривожно. Тому ймовірне скорочення хвилює і самих працівників ФАПів та амбулаторій, і їхніх потенційних пацієнтів. Андрій Линдюк вважає, що потрібні зміни у кадровій політиці в сільській медицині. Він називає села (Мала Яблунька, Загорівка та інші), де кількіфсть населення менша ста або трохи більша ста. Проте в них діють ФАПи, працюють фельдшери і санітари, хоча й не на повний оклад. Але податкові нарахування і на ці неповні оклади лягають на бюджет. На думку очільника району, варто було б скоротити посади медиків у таких малих селах, а дати більше коштів, транспорту медикам у селах великих, опорних. На зауваження, що людей, скорочуючи, позбавляють засобів до виживання, Андрій Олександрович також має аргумент: ніхто наразі не може вижити за ті мізерні чверть чи половину окладу санітарки на сільському ФАПі. Тобто люди мають й інші джерела надходжень. Власне, питання впирається усуму медичної субвенції, яку район не може змінити, додавши до неї необхідну суму для виживання сільської медицини.Прикро, що ці питання влада «зверху» просто скидає на місця, залишаючи людей сам на сам з проблемою.

Врешті домовились, що кожен завідувач амбулаторії та ФАПів на місцях проговорить проблему з сільським головою і в вівторок 31 січня о 15.00 всі сторони конфлікту зберуться в приміщенні райдержадміністрації для подальшого вирішення ситуації, що склалась. На зустріч також запросять голови сільських рад та народного депутата від 23 округу Ірину Констанкевич. Також це питання винесуть на обговорення сесії районної ради, яка відбудеться в понеділок 30 січня на 11.00.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк