У Сумах вшанували Героїв Крут

Сьогодні, 29 січня, у день річниці бою під Крутами, в Сумах відкрили інформаційну дошку на одному з будинків на вулиці, що нині носить назву Героїв Крут. Раніше вулиця називалася Черепіна і була перейменована минулого року, згідно з законом про декомунізацію.

В урочистому відкритті взяли участь керівники міста та області, сумські кадети, історики, краєзнавці, громадськість, небайдужі сумчани і, звісно, мешканці мікрорайону.

Виступаючи перед учасниками заходу, міський голова Сум Олександр Лисенко нагадав історію та значення бою під Крутами. Він наголосив, що сьогодні вшановується подвиг усіх, хто героїчно став на захист України. А значить, і подвиг героїв Майдану, і подвиг тих молодих людей, які зараз боронять незалежність та цілісність України на Донбасі.

Віце-старшина Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. Харитоненка Володимир Ститаненко від імені сумських кадетів, які є ровесниками хлопців, загиблих під Крутами, проникливо сказав про те, що та дата увійшла в історію як незабутній подвиг. Подвиг тих, хто віддав тіло і душу за самостійність, волю та незалежність України. «Герої Крут дали нам приклад мужності, відданості, нескореності духу», наголосив Володимир Ститаненко.

«Люди повинні знати, чому їхню вулицю перейменовано саме так, і з чим пов’язана нова назва, - прокоментувала для «Дня» директор департаменту комунікацій інформаційної політики Сумської міської ради Антоніна Кохан. - Бо перед тим назва була не тільки не благозвучна, а й про того, на честь кого назвали вулицю, теж ніхто не знав. Ми вирішили саме тут започаткувати традицію вшанування Героїв Крут. Наступного року, на честь вже столітньої дати, плануємо зробити історичну реконструкцію бою, тут достатньо місця».

Окрім того, за словами Антоніни Кохан, міська влада планує в подальшому створити подібні інформаційні дошки на всіх вулицях, перейменованих в рамках декомунізації, щоб люди розуміли, з чим пов’язані ці імена, щоб краще розуміли історію.

А що це потрібно, переконуюся, спілкуючись з двома дівчатками 9-річного віку, які зацікавлено розглядають напис на встановленій дошці.

- Ви тут живете? – запитую.

- Так, відповідають мої співрозмовниці. Це наш будинок.

- А знаєте, хто такі герої Крут?

- Ні, не знаємо…

Зробити все можливе, щоб більше знали про цих героїв, поставили собі за мету й члени Молодого Народного Руху у Сумах. Про це говоримо з активісткою Мариною Носаченко. Вона розповідає про забіг пам’яті Героїв Крут, який передував урочистому відкриттю інформаційної дошки.

«Ми всі разом зібралися на площі Незалежності і пробігли від площі Незалежності до проспекту Шевченка, і до самої вулиці Героїв Крут, - говорить Марина. - Чому ми тут? Тому що ми, як молодь, пам’ятаємо молодь, яка захищала Україну у свій час. І ми вважаємо за честь вшанувати їхню пам'ять. І поширювати інформацію про героїв, які у той час рятували Україну».

Алла АКІМЕНКО, Суми