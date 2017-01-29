У Тернополі відбуваються всеукраїнські змагання "Хокей на озері"

На Тернопільському ставі відбуваються змагання з хокею «Ternopil HockeyClassic». У турнірі, що проводиться упродовж двох днів, 28-29 січня, беруть участь 200 спортсменів.

– Цього року у нас 24 команди зі всієї України. У перший день турніру відбувся груповий етап, у другий – фінальний. Це аматорські змагання. Вік учасників від 16 років до 60, – розповідає президент громадської організації «Хокей Тернопільщини» Георгій Хвічія-Дуве. – У Тернополі ці змагання проводимо третій раз, але загалом було 5 підготовок. Просто, на жаль, не щороку є відповідні погодні умови. Я особисто люблю спорт і дуже багато часу приділяю хокею. Це здоровий спосіб життя. Наше тернопільське озеро має зручне географічне розташування. Тому це великий ресурс для проведення таких заходів. Якби в нашому місті був штучний лід із накриттям, щоб і влітку грати, тренуватися, звичайно, було б краще, але на це потрібні великі фінанси.

У турнірі з хокею беруть участь команди із Тернопільщини, Києва, Одеси, Луцька, Львова та інших міст України. Є досвідчені гравці, які вже 10-20 років займаються цим видом спорту.

“Я займаюся хокеєм 10 років на рівні аматорства. До Тернополя приїхав втретє. Минулого року наша команда «Ледокол» (Київ) отримала тут кубок. Цього року приїхали у складі 5 спортсменів. Кожен рік все більше команд долучаються до цього турніру. Тернопіль є єдиним містом в Україні, де проводяться такі змагання на озері. Тут взяли за основу канадський турнір і втілюють в життя”, – зазначає Роман Маленький. – В Україні умови для розвитку хокею погані. Не фінансується цей вид спорту, закриваються катки, що все ж є діючими. Для аматорів цей спорт вже став дорогим. Одна команда не спроможна тренуватися окремо, скидаємося разом з іншими командами, щоб мати умови для тренування”.

Зазначимо, змагання «Хокей на озері» є різновидом класичного хокею, але має декілька важливих відмінностей, зокрема відсутність бортів та воротарів. Гра проводиться на замерзлому озері чи річці. Правила гри передбачають зменшення силової боротьби. Робиться акцент на певних вміннях – кататися на ковзанах, володіти шайбою, передавати чіткий пас. Таким чином у «Хокеї на озері» охоче беруть участь як юнаки, так чоловіки старшого покоління.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль, фото автора