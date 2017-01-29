Українки стали призерками змагань зі стрибків у висоту в Стокгольмі

Українки Юлія Левченко й Ірина Геращенко ввійшли до першої трійки міжнародного легкоатлетичного турніру “Bauhaus - Galan Indoor”, який відбувся у Стокгольмі (Швеція), передає прес-служба ФЛАУ.

Обидві спортсменки завершили змагання зі стрибків у висоту з результатом 1,89 м. Такий же результат показала і шведка Емма Грін.

У підсумку, за спробами переможницею турніру стала Грін. Левченко друга, а Геращенко замкнула першу трійку.

Зазначається, що очолює світовий топ-лист сезону литовка Айріне Пальшите. У Вільнюсі їй підкорилася планка у 2,00 м.

Нагадаємо, що українська біатлонна команда здобула "бронзу" на ЧЄ-2017.