Українська біатлонна команда здобула "бронзу" на ЧЄ-2017

На чемпіонаті Європи з біатлону, що проходить у польському містечку Душники-Здруй, відбулися заключні гонки змагань. Останньою дисципліною стала змішана естафета. Українська команда на дистанцію виходила у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Олександра Жирного та Руслана Ткаленка. Цей колектив зміг занести до української скарбнички бронзову нагороду.

Старт гонки задавала Анастасія Меркушина, яка вкотре продемонструвала гідні результати. На розгоні в когорті спортсменок Анастасія була восьмою. Лідерство ж захопила росіянка Ірина Старих. Проте успішна робота на вогневому рубежі з шести патронів дозволила українці піти на дистанцію сьомою з пятисекундним відставанням. На проміжній точці ці 5 секунд українка без проблем відіграла і вирвалася в лідери. Стійку Меркушина відпрацювала без жодної хиби і вийшла на коло першою з 10-секундним гандикапом над найближчими переслідувачками. Проте швидка росіянка Ірина Старих до точки передачі естафети наздогнала нашу співвітчизницю і вже десятисекундна перевага була на стороні росіян.

На другому етапі «синьо-жовті» кольори захищала Юлія Джима, котра демонструє цього сезону гарний хід, але поки не може налагодити роботу на вогневому рубежі. Саме останній фактор ледь не зіграв злий жарт із українською командою. Якщо стрільбу з позиції лежачи Юлія закрила із семи патронів, то робота на стійці закінчилася фіаско: Джима використала всі додаткові патрони й пішла на коло штрафу. Це відкинуло українську команду на четверту позицію, проте не позбавило українців шансу на нагороди. Естафету Юлія Джима передала Олександру Жирному третьою. Екс-призер чемпіонату Європи у складі російської команди провів дві бездоганні стрільби і підняв Україну на другу позицію. Олександр також зробив гідний гандикап над найближчим переслідувачем із Норвегії майже на 10 секунд, що трохи полегшило долю Русланові Ткаленку, над котрим тяжіла серйозна відповідальність за результат, адже було конче необхідно втримати місце в трійці призерів. І Руслан із цією місією впорався. Стрільбу лежачи та стоячи він провів без жодних надзвичайних пригод, синхронно відстрілявшись в «нуль». На фінішне коло Руслан виходив із 5-ма секундами переваги над норвежцями, проте за ходом останнього кола цю перевагу втримати не вдалося. На останніх метрах дистанції норвежець випередив нашого спортсмена, залишивши Україну третьою. Перемогу ж здобула команда Росії з перевагою у 36 секунд над срібними норвежцями та 37 секунд над українською збірною.

Богдан ПРОСКУРОВ