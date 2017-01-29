За день в АТО загинули четверо українських військових

За день в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) четверо українських військовослужбовців загинули, п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Станом на 18:00 зафіксовано 22 обстріли. На жаль, четверо наших військових загинуло, 5 – поранено", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій Збройних сил України на всіх напрямках.

Так, на маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.

На донецькому – після масованих обстрілів із мінометів в районі Авдіївки НЗФ намагалися штурмувати позиції українських військових, та, понісши втрати, змушені були відступити. "Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках. О 13:45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити", - уточнюється у повідомленні.