Газета "День" шукає редактора стрічки новин

Щоденна всеукраїнська газета «День» відкрила вакансію редактора стрічки новин свого сайту.

Вимоги до претендента на вакансію редактора стрічки новин: вища освіта (журналіст, філолог); досвід роботи редактором стрічки новин в інтернет-ЗМІ; базові знання HTML; українська, російська мови (бездоганна граматика); орієнтування у сучасній політичній ситуації й процесах в Україні та світі; вміння визначати головні новини серед другорядних.

Завдання та обов'язки:

- самостійний пошук інформаційних приводів;

- моніторинг інтернет-ресурсів, інформагенств, українських та іноземних ЗМІ, соцмереж тощо. Інтерв'ю по телефону;

- написання новин на основі різноманітних джерел, чітко і коротко формулювати контент;

- перехресний переклад новин з російської на українську й навпаки;

- підбір фотоматеріалів до новин, базова обробка фото (кадрування, зменшення розміру тощо);

- публікація матеріалів на сайті;

- високий рівень володіння програмами роботи з текстом, а також системою управління сайтами (CMS).

Особисті якості: високий рівень самоорганізації, грамотність, уважність, ініціативність, точність.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Перевага надається випускникам Літньої школи журналістики «Дня».

Надіслати резюме можна за посиланням: https://day.kyiv.ua/uk/content/redaktor-strichky-novyn