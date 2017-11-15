Газета "День" шукає редактора стрічки новин

Щоденна всеукраїнська газета «День» відкрила вакансію редактора стрічки новин свого сайту.
Вимоги до претендента на вакансію редактора стрічки новин: вища освіта (журналіст, філолог); досвід роботи редактором стрічки новин в інтернет-ЗМІ; базові знання HTML; українська, російська мови (бездоганна граматика); орієнтування у сучасній політичній ситуації й процесах в Україні та світі; вміння визначати головні новини серед другорядних.
Завдання та обов'язки:
- самостійний пошук інформаційних приводів;
- моніторинг інтернет-ресурсів, інформагенств, українських та іноземних ЗМІ, соцмереж тощо. Інтерв'ю по телефону;
- написання новин на основі різноманітних джерел, чітко і коротко формулювати контент;
- перехресний переклад новин з російської на українську й навпаки;
- підбір фотоматеріалів до новин, базова обробка фото (кадрування, зменшення розміру тощо);
- публікація матеріалів на сайті;
- високий рівень володіння програмами роботи з текстом, а також системою управління сайтами (CMS).
Особисті якості: високий рівень самоорганізації, грамотність, уважність, ініціативність, точність.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.
Перевага надається випускникам Літньої школи журналістики «Дня».
Надіслати резюме можна за посиланням: https://day.kyiv.ua/uk/content/redaktor-strichky-novyn