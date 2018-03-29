Апеляційний суд Києва залишив Савченко під вартою

Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила під вартою народного депутата Надію Савченко, яка підозрюється у підготовці теракту в будівлі Верховної Ради України, передає УНН.

“Суд ухвалив: у задоволенні клопотання адвокатів Савченко Н.В. відмовити. Рішення Шевченківського районного суді залишити без змін. Ухвала оскарженню не підлягає”, - сказав голова колегії суддів Віктор Глиняний.

Також суд відмовив у задоволенні клопотання колишнього народного депутата, Героя України Степана Хмари про взяття Савченко на поруки.

Водночас суд скасував постанову суду першої інстанції, якою Савченко визнавалася незаконно затриманою.

Нагадаємо, сьогодні в Апеляційному суді розглядають оскарження запобіжного заходу для Надії Савченко.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 23 березня обрав нардепу Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці (до 20 травня 2018 року) без права внесення застави.

23 березня Надію Савченко взяли під варту на 2 місяці без можливості застави на час слідства.

Савченко підозрюють в організації теракту, замаху на життя президента і спроби зміни конституційного ладу України. Ці статті передбачають запобіжний захід як виключно тримання під вартою.