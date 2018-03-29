Апеляційний суд відмовив Савченко у клопотанні про відвід прокурора

Апеляційний суд відмовив народному депутату Надії Савченко у клопотанні про відвід прокурора Олександра Климовича. Про це суддя заявив на засідання, передає "112 Україна".

"Обставини, на які посилається підозрювана у своїй заяві, колегія суддів не вважає за можливе визнати такими, що перешкоджають прокурору Климовичу брати участь у кримінальному провадженні на цій стадії процесу, оскільки не ґрунтується на вимовах закону і не підтверджується матеріалами провадження. За таких обставин заява підозрюваної Савченко про відвід прокурора Климовича як така, що не грунтується на вимогах закону, не може бути задоволена", - заявил судья.

Надія Савченко попросила про відвід від судового процесу прокурора Олександра Климовича, який, на її думку, дозволив собі некоректне висловлювання у порівнянні з екс-грушниками і тим самим, як заявила Надія Савченко, принизивши і її і військовослужбовців України.

"На минулому засіданні прокурор Климович дозволив собі ганебний вислів, публічно, висказавши, що для нього Єрофєєв та Александров, російські офіцери і солдати, які прийшли в Україну убивати український народ, є кращими за українських солдат, які його захищали. Такий прокурор, висловивши упереджене ставлення не тільки щодо мене, а висловивши пряму ненависть щодо мене особисто, не має права брати участь у даному розгляді питання", - заявила Савченко.

У свою чергу прокурор Климович заперечив проти відводу і заявив, що справжньою метою його відводу є затягування судового процесу.

"Заперечую проти заявленого клопотання про мій відвід. Хочу пояснити наступне, - дослівно, у минулому судовому засіданні під час своєї промови я сказав про те, що особи, військовослужбовці іншої держави, а саме Александров і Єрофеєв, на мою особисту думку, виглядають краще в тій частині, що вони не прийшли і не чинять теракти та убивства. Вони виглядають краще, аніж особи, я не зазначав, що це військовослужбовці, що це підозрювані, аніж особи, які приходять і чинять убивство на території власної держави", - заявив Климович.

Також він попросив сторону захисту надати журнал, де підтверджують його слова про те, що військовослужбовці, які були засуджені у нашій країні за вчинення терористичних актів проти наших громадян, що вони кращі, аніж військовослужбовці ЗСУ.

"Якщо у вас є такі докази, будь ласка, надайте їх. Я вважаю, що клопотання є необґрунтованим і має на меті затягування судового розгляду та уникнення кримінальної відповідальності", - додав Климович.

Після того, як суд оголосив про своє рішення, Савченко заявила, що не довіряє суду.

"У нас відсутні підстави, що суд є неупередженим", - заявив адвокат Бугай.

Нагадаємо, сьогодні в Апеляційному суді розглядають оскарження запобіжного заходу для Надії Савченко.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 23 березня обрав нардепу Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці (до 20 травня 2018 року) без права внесення застави.

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко взяли під варту на 2 місяці без можливості застави на час слідства.

Савченко підозрюють в організації теракту, замаху на життя президента і спроби зміни конституційного ладу України. Ці статті передбачають запобіжний захід як виключно тримання під вартою.