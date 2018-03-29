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Біометричний контроль на кордоні вже пройшли 100 тисяч росіян, - Слободян

29 березня, 2018 - 16:40
Фото з відкритих джерел

На сьогоднішній день, біометричний контроль на кордоні України, з моменту його впровадження, пройшли більш ніж 140 тисяч іноземних громадян, з них 100 тисяч росіяни.

Про це повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.

“На сьогоднішній день біометричний контроль на кордоні України пройшли більш ніж 140 тисяч іноземних громадян. Серед них, понад 100 тис. це громадяни Російської Федерації”, - повідомив О.Слободян.

Однак, відповідаючи на питання, скільком іноземцям було відмовлено у в’їзді на територію України, він уточнив, що такої статистики в ДПСУ не ведуть.

Джерело: УНН

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