Джонсон розповів, чим відрізняється Британія від РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон розповів, чим відрізняється сучасна Велика Британія від уряду президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав під час промови на традиційному банкеті, який влаштував для глав дипломатичних представництв закордонних країн лорд-мер ділового лондонського району Сіті, текст заяви опублікований на сайті британського уряду, передає ЄП.

"Зараз вже в дев'яти країнах є свої версії Девіда Брента (головний герой британського серіалу "Офіс" - Ред. ) з серіалу "Офіс". Вражає, але обидва фільми-лідери прокату минулого року були зняті в нашій країні або нашими кінокомпаніями: "Красуня і чудовисько" і "Зоряні війни". І що є основним знаряддям для насильства у "Зоряних війнах"? Де був винайдений світловий меч? В якому районі Лондона? В Аксбріджі та Південному Райсліпі.

В цьому і є різниця між сучасною Великої Британією і урядом Володимира Путіна. Вони створюють "Новічок", а ми створюємо світлові мечі. Перше - це жахлива зброя спеціально для вбивства, друге - вигаданий реквізит, який дивно гуде.

Але яке з цих знарядь є більш ефективним в сучасному світі? Яке принесло більше користі для економіки? Яке вразило уяву трьох поколінь дітей та дозволило заробити мільярди...Можу вас запевнити, що арсенали нашої країни та наших друзів забиті не отрутою, але чомусь більш потужним: силою уяви, творчістю та інноваціями, які можливі у вільному суспільстві, де ми з вами живемо сьогодні", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, вже 28 країн вислали російських дипломатів через отруєння Скрипаля, у тому числі Україна, США та Австралія. Крім цього, Словаччина, Болгарія і Люксембург відкликали послів з Росії для консультацій.