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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Естонія заборонила в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

29 березня, 2018 - 19:30
Фото з відкритих джерел

Уряд Естонії схвалив пропозицію глави МЗС Свена Міксера заборонити в'їзд в країну 49 іноземцям з так званого списку Магнітського.

Про це йдеться в повідомленні на сайті естонського МЗС, передає ЄП.

"Єдність і рішучість уряду з цього питання засвідчує наше прагнення привернути увагу до зростаючих порушень міжнародного права в Росії. Ми не можемо не реагувати на порушення прав людини", - сказав Міксер.

Він зазначив, що Естонія підтримує дотримання верховенства закону шляхом здійснення таких заходів.

"Естонія дуже серйозно ставиться до прав людини, і ми також хотіли б відправити це послання нашим союзникам. Всі ми повинні реагувати на спроби підірвати заснований на правилах світовий порядок і тим самим сприяти нашій безпеці", - сказав міністр.

Джерело: Європейська правда

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