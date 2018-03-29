G7 закликає Україну скасувати декларації для активістів

Посли країн “Великої сімки” закликали Верховну Раду знайти законодавче рішення щодо скасування або відтермінування електронного декларування для громадських організацій та активістів, які займаються антикорупційною діяльністю.

Відповідна заява опублікована на сторінці G7 у Twitter.

“Посли країн «Великої сімки» (G7) залишаються глибоко стурбованими наближенням 1 квітня, кінцевої дати подання е-декларацій міжнародними членами наглядових рад державних компаній та антикорупційними активістами”, - ідеться в повідомленні.

В опублікованій заяві зазначається, що посли наполягають, аби Верховна Рада на найближчому засіданні скасувала вимоги е-декларування для активістів згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, або відтермінувала його.

У “G7” підкреслили, що нинішні вимоги щодо е-декларування не відповідають міжнародним зобов’язанням України та кращим міжнародним практикам.