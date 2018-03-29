У літописців є найстрашніша зброя – замовчування.
Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Google Maps повноцінно підтримуватиме українську мову

29 березня, 2018 - 22:49
Фото Reuters

Після нещодавнього оновлення сервіс Google Maps підтримуватиме ще 39 мов, серед них і українська.

Про це йдеться на сайті Google.

"Чотирнадцять років тому Google Maps виглядав по-іншому і підтримував лише англійську мову. Сьогодні понад 1 мільярд людей використовує Google Maps, щоб знаходити нові місця, найкращі маршрути автівкою, велосипедом та пішки”, - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що Google Maps підтримував українську мову ще до оновлення, однак зараз розробники обіцяють повноцінну локалізацію сервісу.

Джерело: День

Більше новин

В Україну йде потепління
У Львові на фестивалі виставили в’язану писанку
Кальюлайд зустрілась з українськими жінками-військовими
G7 закликає Україну скасувати декларації для активістів
На Вінниччині презентували книгу про події Української революції
В Україні вже завтра можуть запустити 4G

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 