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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Ірландія проведе референдум щодо легалізації абортів

29 березня, 2018 - 09:13
Фото Reuters

25 травня Ірландія проведе референдум щодо зміни своєї конституції для легалізації абортів. Про це повідомляє AFP з посиланням на міністра охорони здоров'я Саймон Харріс.

"Референдум про скасування 8-ї поправки відбудеться в п'ятницю, 25 травня. Люди скажуть своє слово", - заявив міністр.

Законодавство, яке дозволяє провести цей референдум, було підтримано голосуванням у верхній палаті парламенту Ірландії (Сенад Ерен) сьогодні, 28 березня.

Як відомо, з 1983 року більш як 205 тисяч жительок Ірландії, де аборти заборонені, змушені були виїхати у Велику Британію, щоб позбутися небажаної вагітності. Причому, уряд Ірландії намагається позиціонувати такі поїздки як ганебне дійство, яке всіма засуджується.

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