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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Кальюлайд зустрілась з українськими жінками-військовими

29 березня, 2018 - 21:49
Фото Fox News

Естонський президент Керсті Кальюлайд в своїй резиденції в Таллінні прийняла українських жінок-військових, які прибули на реабілітацію в центр Міноборони Естонії «Селі».

Про це повідомляється на сторінці Президента Естонії у Facebook.

«Селі приймає ветеранів війни в Україні, що продовжується. Наразі «Селі» піклуватиметься п’ятьма українськими жінками (військовими - ред.) медиками. Всього за останні три роки в «Селі» побували більше як 80 українців», - йдеться в повідомленні.

Джерело: День

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