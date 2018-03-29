Кальюлайд зустрілась з українськими жінками-військовими

Естонський президент Керсті Кальюлайд в своїй резиденції в Таллінні прийняла українських жінок-військових, які прибули на реабілітацію в центр Міноборони Естонії «Селі».

Про це повідомляється на сторінці Президента Естонії у Facebook.

«Селі приймає ветеранів війни в Україні, що продовжується. Наразі «Селі» піклуватиметься п’ятьма українськими жінками (військовими - ред.) медиками. Всього за останні три роки в «Селі» побували більше як 80 українців», - йдеться в повідомленні.